У розтраті майже на 1 млн грн підозрюють посадовця ЛКП «Львівелектротранс» Суспільство | 02-06-2021, 13:59 0 236

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру одному з посадовців «Львівелектротрансу» у розтраті державних коштів, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).



Встановлено, що у серпні 2020 року посадовець «Львівелектротрансу» через публічні закупівлі електроенергії для комунального транспортного підприємства безпідставно укладав додаткові угоди для придбання електроенергії в інтересах конкретного підприємства. Таким чином, за результатами аудиторського дослідження та товарознавчої експертизи шкода, завдана державі внаслідок такої діяльності, склала 969 тис грн.



У ході проведення обшуків на території ЛКП та підприємства, яке здійснювало постачання енергії, вилучено тендерну документацію на закупівлю електроенергії.



Наразі вживаються заходи щодо встановлення місцеперебування підозрюваного службовця комунального підприємства. Встановлюються інші особи, причетні до незаконного заволодіння бюджетними коштами.



Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури