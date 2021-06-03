Понад 66 млн грн податкового боргу погашено живими коштами з початку року Суспільство | 02-06-2021, 14:10 0 171



За чотири місяці цього року сума податкового боргу до Зведеного бюджету склала 3 154,4 млн гривень.



З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області у січні-квітні поточного року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму 364,9 млн гривень;



- направлено 16 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 23,4 млн грн; стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 17,6 млн гривень;



- направлено 3 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника, надходження від реалізації заставленого майна – 0,5 млн гривень;



- направлено 11 позовів до суду щодо звернення стягнення на активи боржників через ДВС на суму 1,1 млн грн. стягнуто податкового боргу за виконавчими документами – 0,6 млн гривень.



В результаті цих та інших заходів протягом січня-квітня 2021 року погашення податкового боргу живими коштами склало 66,2 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).