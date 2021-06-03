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ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ У ШЕСТИ МІСТАХ ЗАКАРПАТТЯ

Суспільство | 02-06-2021, 14:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 173 173    

ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ У ШЕСТИ МІСТАХ ЗАКАРПАТТЯ


ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ ТЕХНІКУ ТА ОЗБРОЄННЯ, ЯКУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ДЛЯ ОХОРОНИ РУБЕЖІВ НАШОЇ КРАЇНИ

Масштабну виставку автомобільної техніки, озброєння, спец приладів та екіпіровки організували учора прикордонники Мукачівського прикордонного загону на Закарпатті. На сьогоднішній день Держприкордонслужба активно реформується та переозброюється за стандартами ЄС та НАТО, переконатися у цьому мали можливість жителі шести міст краю.

У містах Мукачево, Берегово, Хуст, Тячів, Рахів та Виноградів вартові кордону продемонстрували сучасні зразки зброї та техніку, яку щодня використовують для забезпечення ефективної охорони державного кордону.

Найбільший інтерес представлена техніка викликала у малечі, яку батьки та дідусі з бабусями привели на святкування Дня захисту дітей. Без уваги дітлахів не залишилася жодна шпаринка. Малеча жваво цікавилася, як здійснюється переслідування та затримання порушників, до яких хитрощів вдаються контрабандисти, чи сплять прикордонники уночі і чи патрулюють кордон у грозу? Тільки переконавшись, що кордон їхньої країни надійно захищений, примірявши усе екіпірування, сфотографувавшись на згадку зі справжніми прикордонниками та їх надійними помічниками – службовими собаками, задоволені хлопчики та дівчатка радісно йшли у своїх, по дитячому серйозних, справах.

А от молодь та підлітків, яких теж було чимало на святі, більше цікавили питання чи добре платять прикордонникам, кому довіряють охороняти кордони батьківщини, як стати прикордонником? На ці запитання радо відповідали фахівці відділу комплектування Мукачівського прикордонного загону. Запитуйте і Ви, зателефонувавши нам за номерами: 0313121261, 0965885843, 0666896132 або завітайте до нас за адресою: місто Мукачево, вулиця Недецеї 45.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загон
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