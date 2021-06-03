НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН 13 ТИСЯЧ ПАЧОК СИГАРЕТ Суспільство | 02-06-2021, 19:00 0 143



Державна прикордонна служба ефективно захищає український кордон.



Чималу партію тютюнових виробів виявили цієї ночі на Закарпатті поблизу українсько-румунського кордону прикордонники відділення «Солотвино», Мукачівського прикордонного загону.



Так, близько 2-ї години ночі, під час моніторингу берегової відмілини річки Тиса, прикордонний наряд помітив групу осіб. Законні вимоги військовослужбовців зловмисники проігнорували та, скориставшись значним відділенням від правоохоронців, вдались до втечі.



Під час огляду місцевості, де були помічені невідомі особи, прикордонники виявили 26 ящиків тютюнових виробів обгорнутих у поліетилен. Загалом зловмисники планували доправити до Румунії 13 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку.



За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", до Закарпатської обласної прокуратури, ГУ ДФС, та Нацполіції у Закарпатській області направлено повідомлення.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону