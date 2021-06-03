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На Донбасі доба минула без порушень — штаб

Суспільство | 03-06-2021, 09:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 16 16    
За добу 2 червня на Донбасі не було жодного порушення режиму припинення вогню.
На Донбасі доба минула без порушень — штаб
Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: Крім того, станом на 7 ранку 3 червня порушень "тиші" так само не було.
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