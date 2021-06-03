На Донбасі доба минула без порушень — штаб Суспільство | 03-06-2021, 09:19 0 16 За добу 2 червня на Донбасі не було жодного порушення режиму припинення вогню.



Джерело: штаб ООС у Facebook



Деталі: Крім того, станом на 7 ранку 3 червня порушень "тиші" так само не було.