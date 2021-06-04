НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 03-06-2021, 14:04 0 138 Незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової контрабанди запобігли учора ввечері на Закарпатті прикордонники Мукачівського прикордонного загону спільно з військовослужбовцями прикордонної комендатури швидкого реагування.





Під час патрулювання військовослужбовці відділу «Ділове» побачили декілька чоловіків, які несли в бік кордону з Румунією пакунки обгорнуті у чорний поліетилен. Законні вимоги прикордонників про припинення руху, невідомі проігнорували навіть після попереджувальних пострілів, натомість покидали свої ноші та вдалися до втечі. Одного із втікачів, одягненого у гідрокостюм, затримали військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування «Великі Мости», які прибули на ділянку відповідальності відділу «Ділове», з метою посилення охорони кордону.



Під час огляду місцевості прикордонники виявили 5 ящиків, у яких знаходилось 2500 пачок сигарет.



Затриманого контрабандиста, 20-річного громадянина України, жителя міста Рахів, доставили до прикордонного підрозділу. Відносно нього було складено протоколи про адмінправопорушення за ч.1 ст.204-1 КУпАП та 185.10 КУпАП. Справу скерували до суду.



Тютюнові вироби також доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону