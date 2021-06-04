Збитки на понад 3,2 млн грн на закупівлі масок: викрили посадовця «Львіввугілля» Суспільство | 03-06-2021, 14:19 0 96



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури на службовій недбалості викрито одного з керівників ДП «Львіввугілля» (ч.2 ст.367 КК України).



Встановлено, що між держпідприємством та товариством-постачальником медичної продукції у квітні минулого року був укладений договір на закупівлю фільтруючих масок (півмаска TFM 220). У договір службові особи внесли ціни, які суттєво перевищували ринкові. Згідно проведених експертиз, через купівлю підприємством масок у квітні – листопаді 2020 року за вищими цінами, державі було завдано збитків на понад 3,2 млн грн.



Наразі тривають слідчі дії, фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Встановлюються інші особи, причетні до такої протиправної діяльності.



Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури