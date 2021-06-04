Понад 1 млрд грн рентної плати надійшло до бюджетів з початку цього року від платників податків Львівщини Суспільство | 03-06-2021, 14:20 0 105



Так, до державного бюджету України за січень-травень 2021 року надійшло 924,8 млн грн рентної плати, що у порівняні з січнем-травнем 2020 року (564,2 млн грн.) більше на 460,6 млн грн, або на 85,4 відсотка.



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 95,8 відс, складає рентна плата за користування надрами. За січень-травень 2021 року її надійшло до державного бюджету 886,4 млн гривень.



До місцевих бюджетів за січень-травень 2021 року надійшло 100,0 млн грн рентної плати, що у порівняні з січнем-травнем 2020 року (65,5 млн грн) більше на 34,5 млн грн, або на 52,7 відсотка.





