Буській територіальній громаді за позовом прокуратури передано групу нежитлових приміщень площею 127,5 кв м Суспільство | 03-06-2021, 14:22 0 135

Золочівська окружна прокуратура у суді домоглася визнання нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень площею 127,5 кв м, що знаходиться у селі Гумниська (Золочівський район), безхазяйним та передачі його у комунальну власність територіальної громади.



Встановлено, що заходи щодо оформлення права власності на майно не вживалися, що могло призвести до їх протиправного використання та відчуження. Це і стало підставою для подання прокуратурою заяви до суду, яка повністю задоволена.



Оціночна вартість зазначеної нерухомості становить 287 тис грн.



На цей час, рішення суду виконане, право власності на вищезгадані приміщення передано Буській територіальній громаді.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури