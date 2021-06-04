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Великі платники податків Західної України перерахували до місцевих бюджетів 396 млн гривень

Суспільство | 03-06-2021, 14:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 139 139    


Великі платники податків Західної України перерахували до місцевих бюджетів 396 млн гривень
Упродовж січня-травня 2021 року великі підприємства, які перебувають на обслуговуванні в Західному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків, перерахували до місцевих бюджетів 396 мільйонів гривень.
За словами в.о. начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Ірини Короткої, найбільш вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб.
Відтак, з початку року представники великого бізнесу сплатили 286 млн гривень цього податку.
Крім того, великі платники податків перерахували до місцевих бюджетів 157 млн гривень податку на прибуток підприємств, 10 млн гривень земельного податку, 9 млн гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки - 4 млн гривень, рентної плати за спеціальне використання води – 1,866 тис гривень.
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