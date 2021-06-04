Працівники Галицької митниці викрили схему ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги Суспільство | 03-06-2021, 15:23 0 117



Один із благодійних фондів в Україні ввозив товар від неіснуючої компанії-донора.



Днями в пункт пропуску «Шегині – Медика» в’їхав транспортний засіб під керуванням громадянина України з товаром «гуманітарна допомога». Згідно з поданими товаросупровідними документами на адресу благодійної організації в м. Рівне переміщували 10 тонн товару як гуманітарну допомогу. Донором вказаних товарів зазначено компанію з Німеччини.



Під час митного огляду переміщуваного вантажу замість частини товару, зазначеного у товаросупровідних документах, виявлено понад тонну незаявленого, а саме: нові іграшки, сонцезахисні окуляри, мобільні аксесуари, електроприлади в асортименті, одяг тощо. В подальшому, з метою перевірки цієї зовнішньоекономічної операції, скеровано запит до митних органів Німеччини. У відповіді зазначено, що згідно з наявними базами даних, вказаної компанії-донора за такою адресою не існує, не зареєстровано.



За цим фактом, за ознаками ч.1 статті 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Весь товар вилучено. Справу скерують до суду.



Керівник Галицької митниці Андрій Колобродов зазначив: «Досить часто під виглядом «гуманітарної допомоги» ввозять вантаж не для допомоги людям, а для ухиляння від сплати митних платежів. Наше завдання виявляти і припиняти такі випадки. І в цьому напрямі уже є результати. Окрім того, ми ініціюватимемо вилучення з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги тих, хто порушує законодавство».



