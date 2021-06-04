На Меморіалі Небесної Сотні вшанували пам'ять Героїв Андрія Дигдаловича та Віталія Коцюби Суспільство | 03-06-2021, 15:24 0 143

В рамках проєкту «Небесна Сотня. Жива пам’ять» у Львові вшанували пам'ять загиблих на Майдані Героїв, народжених у червні.

Андрієві Дигдаловичу 3 червня виповнилося б 48 років, а Віталій Коцюба 7 червня мав би відзначити 39 років.

Батьки, дружини, діти, родичі Героїв, загиблих під час Революції Гідності зустрілися на Меморіалі Небесної Сотні у Львові, щоб поділитися спогадами, розповісти історії з життя, переглянути фотографії та спільно помолитися за кожного українського Героя. Діти, які пережили втрату і стали сиротами, намагаються продовжувати справу своїх батьків, активно реалізовуються в суспільстві. Донька Андрія Дигдаловича-Андріана стала керівницею Музею Небесної Сотні у Львові, син Віталія Коцюби- Назар завершує навчання у Львівському ліцеї ім. Героїв Крут.

"Ми маємо кожного дня згадувати й дякувати тим людям, які дали нам шанс на вільне життя, на українське майбутнє. У 2014 році боротьба почалася на Майдані, з того часу, впродовж семи років ми проводжаємо близьких на фронт, оплакуємо і згадуємо загиблих. Проєкт "Жива пам'ять" гуртує нас і кожного разу, познайомившись з родичами загиблих за Україну ми розуміємо, що Героями не стають, ними народжуються і зростають у патріотичних родинах", - акцентувала Ірина Гримак

Вона подякувала матерям, дружинам, усім близьким Героїв та наголосила, що Україна непереможна, якщо є такі родини.

"Попри страшний біль від втрати та труднощі – ви приходите сюди, щоб усім нам показати приклад великої любові й відданості. Наші захисники Андрій і Віталій зараз серед нас – у кожному вашому погляді, у наших думках і молитвах, у ваших дітях. Вони зробили подвиг і пішли у вічність, а ми залишаємося тут, щоб здійснити кожен свою місію. Втілюймо ідеали, якими жили наші захисники", - підсумувала голова обласної ради.