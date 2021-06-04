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Окупанти обстріляли Піски з мінометів
|Суспільство | 04-06-2021, 09:22
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|Станом на 7 ранку 4 червня на Донбасі зафіксували одне порушення припинення вогню з боку окупантів.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Як зазначається, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Минулої доби, 3 червня, в районі проведення ООС обстрілів зі сторони збройних формувань РФ не було.
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