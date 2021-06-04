Окупанти обстріляли Піски з мінометів Суспільство | 04-06-2021, 09:22 0 105 Станом на 7 ранку 4 червня на Донбасі зафіксували одне порушення припинення вогню з боку окупантів.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Як зазначається, неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Внаслідок ворожих обстрілів бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.



Минулої доби, 3 червня, в районі проведення ООС обстрілів зі сторони збройних формувань РФ не було.