Катування праскою та погрози пістолетом: за жорстоке пограбування засудили трьох жителів області Суспільство | 04-06-2021, 10:46 0 85



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо трьох жителів Львівської області, яких обвинувачували у нападі для заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням в житло із погрозою застосування насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.187 КК України).



Встановлено, що у вересні 2018 року двоє чоловіків (31-річний раніше судимий за грабежі та розбої яворівчанин та 27-річний львів’янин) увірвалися у помешкання 26-річного жителя Малехова (Львівська ОТГ). Нападники погрожували пістолетом та припікали потерпілого розпеченою праскою, аби той віддав їм цінні речі. У той же день обвинувачені разом зі спільником (з 34-річним жителем Мурованого) здійснили ще один напад – у Судовій Вишні (Яворівський район). Як і у попередньому випадку, жертву, 44-річну жінку, залякували пістолетом та били, змушуючи віддати прикраси та техніку.







Як наслідок, грабіжники заволоділи майном потерпілих на маже 240 тис грн.







Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Жовківської окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними та призначив покарання: раніше судимому яворівчанину – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а двом іншим – по 8 років, аналогічно з конфіскацією належного їм майна.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури