|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Катування праскою та погрози пістолетом: за жорстоке пограбування засудили трьох жителів області
|Суспільство | 04-06-2021, 10:46
| 0 85
|
Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо трьох жителів Львівської області, яких обвинувачували у нападі для заволодіння чужим майном, поєднаному з проникненням в житло із погрозою застосування насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст.187 КК України).
Встановлено, що у вересні 2018 року двоє чоловіків (31-річний раніше судимий за грабежі та розбої яворівчанин та 27-річний львів’янин) увірвалися у помешкання 26-річного жителя Малехова (Львівська ОТГ). Нападники погрожували пістолетом та припікали потерпілого розпеченою праскою, аби той віддав їм цінні речі. У той же день обвинувачені разом зі спільником (з 34-річним жителем Мурованого) здійснили ще один напад – у Судовій Вишні (Яворівський район). Як і у попередньому випадку, жертву, 44-річну жінку, залякували пістолетом та били, змушуючи віддати прикраси та техніку.
Як наслідок, грабіжники заволоділи майном потерпілих на маже 240 тис грн.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Жовківської окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними та призначив покарання: раніше судимому яворівчанину – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а двом іншим – по 8 років, аналогічно з конфіскацією належного їм майна.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Шановні журналісти, редактори !...
|04-06-2021, 14:57
| >>>
|За втручання прокуратури суд зобов’язав недобросовісного орендаря повернути громаді Львова землю вартістю понад 2,6 млн грн...
|04-06-2021, 14:06
| >>>
|Депутати обласної ради зустрілися з представниками українських культурних товариств Польщі, Словаччини, Хорватії, Естонії...
|04-06-2021, 13:56
| >>>
|Майже 72 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини...
|04-06-2021, 13:07
| >>>
|ПРИКОРДОННИКИ ВПІЙМАЛИ ДРОН КОНТРАБАНДИСТІВ З ТОВАРОМ. КОПТЕР З РОЗМАХОМ ПРОМЕНІВ У ЛЮДСЬКИЙ ЗРІСТ «НІС» 600 ПАЧОК СИГАРЕТ...
|04-06-2021, 13:07
| >>>
|Зухвале пограбування у Бориславі: підозрюваного взяли під варту...
|04-06-2021, 13:04
| >>>
|До уваги виробників спирту, алкогольних та тютюнових виробів: граничний термін подання звітів за травень 2021 року...
|04-06-2021, 12:41
| >>>
|