СУД НАДАВ ОЦІНКУ ДІЯМ ЗАТРИМАНОГО ПРИКОРДОННИКАМИ «ВОДОЛАЗА» - КОНТРАБАНДИСТА Суспільство | 04-06-2021, 11:15 0 81



10 діб арешту та 850 гривень штрафу – таке стягнення отримав 20-річний житель міста Рахів, який разом із своїми поплічниками мав намір незаконно доправити до сусідньої Румунії тютюнову контрабанду.



2 червня поблизу річки Тиса молодика, одягненого у гідрокостюм, помітили прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону. Правопорушника затримали. Під час подальших пошукових заходів військовослужбовці виявили 5 пакунків, у яких знаходилось 2,5 тисячі пачок сигарет.



За вчинення правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КУпАП та ст. 185-10 КУпАП на горе-контрабандиста склали документи адміністративного провадження, справу скерували до Рахівського районного суду, який і призначив рахівчанину зазначені стягнення.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону