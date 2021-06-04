До уваги виробників спирту, алкогольних та тютюнових виробів: граничний термін подання звітів за травень 2021 року Суспільство | 04-06-2021, 12:41 0 68



Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків звертає увагу виробників спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та підприємств, які здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, про граничний термін подання звітів за травень 2021 року.

Відтак, звіти за формами:

N 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту",

N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв",

N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів",

N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі",

N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі"



необхідно подати до 9 червня цього року.



Звертаємо увагу, що суб’єкти господарювання у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або скерування звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів несуть відповідальність. А саме: застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.



Із порядком заповнення вище зазначених звітів, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 (зі змінами та доповненнями), можна ознайомитись за посиланням.





