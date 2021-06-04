До уваги виробників спирту, алкогольних та тютюнових виробів: граничний термін подання звітів за травень 2021 року...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 04/06/2021 У лікарні швидкої допомоги врятували 55-річного чоловіка...>> Лікарня швидкої допомоги теж отримуватиме кошти за програмою забезпечення ліками...>> Шановні журналісти, редактори !...>> За втручання прокуратури суд зобов’язав недобросовісного орендаря повернути громаді Львова землю вартістю понад 2,6 млн грн...>> Місто прийняло низку рішень у сфері містобудування...>> Наступного тижня презентують результати дослідження «Стан інклюзії людей з інвалідністю у Львові»...>> Виконавчий комітет схвалив зміни до бюджету Львівської МТГ і виділення коштів із резервного фонду...>> Затверджено робочу групу і порядок використання коштів ЄБРР в рамках «Пакету солідарності»...>> Ще одна дівчинка у Львові отримала сім’ю...>> За останню добу до лікарень Львова поступило 10 осіб, виписано – 24...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі за вбивство та грабіж судитимуть двох закарпатців...
02-06-2021, 09:10  >>> 
За вбивство сина жителя Золочівщини ув’язнили на понад 7 років...
01-06-2021, 09:28  >>> 
У Маямі – друга стрілянина за три дні: невідомі обстріляли натовп...
31-05-2021, 09:00  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У світі зробили понад 2 мільярди щеплень...
04-06-2021, 09:14  >>> 
Італія відкриває вакцинацію для підлітків...
04-06-2021, 00:52  >>> 
В Ізраїлі заявили про зв’язок між вакцинацією Pfizer та рідкісними випадками міокардиту...
03-06-2021, 08:43  >>> 
Купить водосточные системы в Киеве | Космолот

До уваги виробників спирту, алкогольних та тютюнових виробів: граничний термін подання звітів за травень 2021 року

Суспільство | 04-06-2021, 12:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    


Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків звертає увагу виробників спирту,  алкогольних напоїв та тютюнових виробів та підприємств, які здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, про граничний термін подання звітів за травень 2021 року.
Відтак, звіти за формами:
N 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту",
N 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв", 
N 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів",
N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі",
N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі"
 
необхідно подати до 9 червня цього року.

Звертаємо увагу, що суб’єкти господарювання у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або скерування звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів несуть відповідальність. А саме:  застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

Із порядком заповнення вище зазначених звітів, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року N 49 (зі змінами та доповненнями), можна ознайомитись за посиланням.
   Новини по темі: Суспільство
Шановні журналісти, редактори !...
04-06-2021, 14:57  >>> 
За втручання прокуратури суд зобов’язав недобросовісного орендаря повернути громаді Львова землю вартістю понад 2,6 млн грн...
04-06-2021, 14:06  >>> 
Депутати обласної ради зустрілися з представниками українських культурних товариств Польщі, Словаччини, Хорватії, Естонії...
04-06-2021, 13:56  >>> 
Майже 72 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини...
04-06-2021, 13:07  >>> 
ПРИКОРДОННИКИ ВПІЙМАЛИ ДРОН КОНТРАБАНДИСТІВ З ТОВАРОМ. КОПТЕР З РОЗМАХОМ ПРОМЕНІВ У ЛЮДСЬКИЙ ЗРІСТ «НІС» 600 ПАЧОК СИГАРЕТ...
04-06-2021, 13:07  >>> 
Зухвале пограбування у Бориславі: підозрюваного взяли під варту...
04-06-2021, 13:04  >>> 
До уваги виробників спирту, алкогольних та тютюнових виробів: граничний термін подання звітів за травень 2021 року...
04-06-2021, 12:41  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: Nord Stream 2, російські хакери...
03-06-2021, 09:21  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Стерненка частково виправдали, Шарія оголосили персоною нон грата...
01-06-2021, 08:58  >>> 
Головні новини четверга і ночі: неявка Порошенка на допит, деталі законопроєкту про олігархів...
28-05-2021, 09:32  >>> 
   ПолітикаПолітика
Reuters: Мін’юст США прирівняв розслідування атак програм-вимагачів до тероризму...
04-06-2021, 09:16  >>> 
Байден розширив заборону інвестувати в китайські компанії — у списку Huawei...
04-06-2021, 09:07  >>> 
Парламент Чехії не зміг винести вотум недовіри прем'єру Бабішу...
04-06-2021, 09:04  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Facebook відмовиться від особливих правил щодо політиків після бану Трампа — The Verge...
04-06-2021, 09:10  >>> 
JBS повністю відновив роботу після кібератаки...
04-06-2021, 09:03  >>> 
В Ірані загасили пожежу на найбільшому в країні нафтопереробному заводі...
04-06-2021, 08:54  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Шановні журналісти, редактори !...
04-06-2021, 14:57  >>> 
За втручання прокуратури суд зобов’язав недобросовісного орендаря повернути громаді Львова землю вартістю понад 2,6 млн грн...
04-06-2021, 14:06  >>> 
Депутати обласної ради зустрілися з представниками українських культурних товариств Польщі, Словаччини, Хорватії, Естонії...
04-06-2021, 13:56  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 
“Весняний салон - 2021”: понад 100 українських митців презентували свої роботи...
21-05-2021, 17:21  >>> 
ІЩЕ 10 КРАЇН ПРОЙШЛИ ДО ФІНАЛУ ЄВРОБАЧЕННЯ: З КИМ ЗМАГАТИМЕТЬСЯ УКРАЇНА...
21-05-2021, 01:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
15:23 У лікарні швидкої допомоги врятували 55-річного чоловіка
15:19 Лікарня швидкої допомоги теж отримуватиме кошти за програмою забезпечення ліками
14:57 Шановні журналісти, редактори !
14:06 За втручання прокуратури суд зобов’язав недобросовісного орендаря повернути громаді Львова землю вартістю понад 2,6 млн грн
14:04 Місто прийняло низку рішень у сфері містобудування
14:03 Наступного тижня презентують результати дослідження «Стан інклюзії людей з інвалідністю у Львові»
14:01 Виконавчий комітет схвалив зміни до бюджету Львівської МТГ і виділення коштів із резервного фонду
13:59 Затверджено робочу групу і порядок використання коштів ЄБРР в рамках «Пакету солідарності»
13:58 Ще одна дівчинка у Львові отримала сім’ю
13:57 За останню добу до лікарень Львова поступило 10 осіб, виписано – 24

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования