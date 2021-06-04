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Зухвале пограбування у Бориславі: підозрюваного взяли під варту
|Суспільство | 04-06-2021, 13:04
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Суд задоволив клопотання Дрогобицької окружної прокуратури про обрання 34-річному жителю Борислава, якого підозрюють у грабежі, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому повторно (ч.3 ст.186 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлено, що у травні поточного року в обідню пору у місті Бориславі чоловік, шляхом віджиму метало-пластикового вікна, проник в чужу квартиру, звідки намагався таємно викрасти гроші та ювелірні вироби. Однак його «на гарячому» застав власник помешкання, після чого підозрюваний втік з награбованим, вистрибнувши через вікно на вулицю. Цього ж дня правоохоронці його затримали, а викрадене майно, загальна вартість якого склала близько 30 тис грн, вилучили.
Зауважимо, що підозрюваного раніше уже притягували до відповідальності за злочини проти власності і зараз він фігурує у іншому кримінальному провадженні як підозрюваний у понад 15 квартирних крадіжках.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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