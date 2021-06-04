ПРИКОРДОННИКИ ВПІЙМАЛИ ДРОН КОНТРАБАНДИСТІВ З ТОВАРОМ. КОПТЕР З РОЗМАХОМ ПРОМЕНІВ У ЛЮДСЬКИЙ ЗРІСТ «НІС» 600 ПАЧОК СИГАРЕТ Суспільство | 04-06-2021, 13:07 0 65









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Квадрокоптер з сигаретами виявили цієї ночі військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону.



Прикордонники ефективно захищають український кордон, проте тютюнові контрабандисти не полишають спроб незаконно перемістити до країн ЄС сигарети аби збагатитися на різниці цін та несплаті податків. Намагаючись обійти інженерні споруди прикордонників, які позбавляють зручного доступу до кордону, тютюнові контрабандисти дедалі частіше використовують малі літальні апарати, а також потужні безпілотні літальні апарати.



Один з таких, із прикріпленим до нього пакунком сигарет, виявив цієї ночі неподалік від кордону наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Вилок». Спочатку прикордонники почули шум двигуна безпілотника та почали його переслідувати, намагаючись також відстежити й місце злету. За декілька хвилин охоронці кордону почули звук падіння безпілотника. Ймовірно, людина, яка ним керувала, побоялась викриття та втратила керування над квадрокоптером. У примотаному пакунку знаходилося 600 пачок сигарет, які невдахи-контрабандисти намагались перемістити до сусідньої Угорщини.



Наразі квадрокоптер та сигарети доправили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону