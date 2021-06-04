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Майже 72 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини
|Суспільство | 04-06-2021, 13:07
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По екологічному податку з початку року надійшло до державного бюджету 39,9 млн грн, що у порівняні з січнем-травнем 2020 року (37,3 млн грн) на 2,6 млн грн, або на 7,0 відс більше.
По екологічному податку за січень-травень 2021 року надійшло до місцевих бюджетів 31,7 млн грн, що у порівняні з січнем-травнем 2020 року (25,4 млн грн) на 6,3 млн грн, або на 24,8 відс більше.
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