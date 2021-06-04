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Депутати обласної ради зустрілися з представниками українських культурних товариств Польщі, Словаччини, Хорватії, Естонії

Суспільство | 04-06-2021, 13:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    
Депутати обласної ради зустрілися з представниками українських культурних товариств Польщі, Словаччини, Хорватії, Естонії

Віднайти та вберегти об'єкти української історико-культурної спадщини за кордоном – з такою метою депутати Львівської обласної ради, члени комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму ініціювали створення міжнародної робочої групи. До її складу увійдуть експерти у сфері історії, архітектури, археології, реставрації, представники української діаспори у різних країнах. Їх завданням буде напрацювання плану заходів з метою охорони, збереження і популяризації української історико-культурної спадщини за кордоном.
3 червня відбулася зустріч депутатів обласної ради, мистецтвознавців, представників українських культурних товариств Польщі, Словаччини, Хорватії, які досліджують та опікуються пам'ятками, котрі належать до української культури, але розташовані за межами України. Голова депутатської комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму Іван Щурко переконаний, на рівні влади варто декларувати, що об'єкти української спадщини є на територіях інших держав і вони важливі для нашого народу.
"Старі церкви, цвинтарі не завжди цікаві нашим іноземним сучасникам, це зрозуміло, адже це українська спадщина, яка опинилася за межами держави. Ця програма більше аналітична, ми хочемо зібрати людей, яким небайдуже минуле нашого народу. Випрацювати алгоритм за яким будемо проводити інвентаризацію і оцінку об'єктів, шукати механізми, щоб ці об'єкти стали основою для міжнародної співпраці у сфері реставрації, туризму. Ми ведемо мову про сотні важливих для нашої історії і культури пам'яток, звісно найближче до нас території Надсяння, Лемківщини, Бойківщини, Підляшшя на яких жили і творили українці", - розповів Іван Щурко.
Ольга Соляр з Перемишля розповіла, що є опікуном однієї з українських церков. "Я намагаюся щось робити, але це нелегка справа для громадських активістів. Оскільки виникають питання власності майна, дозволів і коштів на реставраційні роботи. Їх варто було б вирішувати на рівні державної влади обох країн",- поділилася учасниця робочої групи.
Віра Коник, яка проживає в Естонії розповіла що у Таллінні з 1988 року активно діє організація українців. На території старого міста розташована українська греко - католицька церква, а при ній Центр української культури. Два роки тому в північно-східній частині Естонії відкрито приватний український етнографічний музей. У ньому багато експонатів з різних регіонів України. Тому українська громада Естонії залюбки поділиться досвідом та долучиться до роботи експертної групи з питань збереження надбань українського народу за кордоном.
Нагадаємо, що планування заходів щодо охорони, збереження і популяризації української історико-культурної спадщини за кордоном цього року передбачено у межах обласної програми «Охорона, збереження і популяризація історико-культурної спадщини у Львівській області на 2021 – 2025 роки».
"Ми створюємо експертну групу з активістів музейників, мистецтвознавців і всіх хто вболівають за культуру українців. Настав час подбати про сакральну, історичну спадщину України за кордоном. Ми спільно напрацюємо завдання на 2022 рік, щоб під них закласти відповідний фінансовий ресурс на майбутнє", - зазначила заступник голови комісії Львівської обласної ради Соломія Риботицька
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