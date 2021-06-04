За втручання прокуратури суд зобов’язав недобросовісного орендаря повернути громаді Львова землю вартістю понад 2,6 млн грн Суспільство | 04-06-2021, 14:06 0 87



Господарським судом Львівської області задоволено позов Львівської обласної прокуратури до суб’єкта господарювання про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки площею 0,04 га вартістю понад 2,6 млн грн на вул.Залізняка у Львові.



Підставою для звернення прокурорів до суду стало те, що орендар систематично порушувалися терміни внесення орендної плати за землю.



Суд погодився з аргументованою позицією прокурорів, розірвав договір оренди та зобов’язав відповідача повернути землю територіальній громаді.



Після набрання судовим рішенням законної сили органи прокуратури забезпечуватимуть його реальне виконання.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури