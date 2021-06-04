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Шановні журналісти, редактори !
|Суспільство | 04-06-2021, 14:57
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Від щирого серця вітаю вас з професійним святом – Днем журналіста України.
Завдяки Вам ми можемо донести до суспільства, до кожного платника податків, важливу інформацію - наповнення місцевих та державного бюджетів, істотні для платників податків моменти оподаткування з того чи іншого податку, виховання в громадянах сумлінного ставлення до інституції сплати податків.
Бажаю вам професійного росту, невичерпної енергії, творчих ідей та втілення їх у життя, натхнення і процвітання, здоров’я, гарного настрою та реалізації задумів.
Запрошую Вас на «круглий стіл» на тему: «ДПС – ЗМІ: напрямки співпраці».
Ми обговоримо з Вами важливі для обох сторін питання, проінформуємо Вас про результати роботи ДПС Львівщини, відповімо на питання, що вас цікавлять із залученням керівників відповідних підрозділів.
Питання можна надіслати і завчасно, щоб у разі необхідності його опрацювання інформацію довести до Вас одразу під час нашої зустрічі.
У нас буде можливість поспілкуватися і обговорити назріле, а може й наболіле, ви взнаєте багато цікавого про податкову службу та її працівників.
Буде кава, чай, тістечка…
Ми будемо раді Вас бачити.
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