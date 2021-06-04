Шановні журналісти, редактори ! Суспільство | 04-06-2021, 14:57 0 54





Від щирого серця вітаю вас з професійним святом – Днем журналіста України.



Завдяки Вам ми можемо донести до суспільства, до кожного платника податків, важливу інформацію - наповнення місцевих та державного бюджетів, істотні для платників податків моменти оподаткування з того чи іншого податку, виховання в громадянах сумлінного ставлення до інституції сплати податків.



Бажаю вам професійного росту, невичерпної енергії, творчих ідей та втілення їх у життя, натхнення і процвітання, здоров’я, гарного настрою та реалізації задумів.





Запрошую Вас на «круглий стіл» на тему: «ДПС – ЗМІ: напрямки співпраці».



Ми обговоримо з Вами важливі для обох сторін питання, проінформуємо Вас про результати роботи ДПС Львівщини, відповімо на питання, що вас цікавлять із залученням керівників відповідних підрозділів.



Питання можна надіслати і завчасно, щоб у разі необхідності його опрацювання інформацію довести до Вас одразу під час нашої зустрічі.



У нас буде можливість поспілкуватися і обговорити назріле, а може й наболіле, ви взнаєте багато цікавого про податкову службу та її працівників.



Буде кава, чай, тістечка…



Ми будемо раді Вас бачити.