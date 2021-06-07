Понад 30 людей загинули в зіткненнях в суданському Дарфурі Суспільство | 07-06-2021, 09:08 0 86 Близько 36 людей загинули і 32 отримали поранення під час зіткнень в суданському штаті Південний Дарфур.



Джерело: Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство SUNA



Деталі: За повідомленням SUNA, насильство сталося між членами угруповань "Феллата" і "Тайша" в районі Ум-Дафук. Місцевий житель сказав, що в суботу відбулися зіткнення через земельного спору.



Як зазначається, в останні місяці безпекова ситуація в Дарфурі погіршилася, незважаючи на мирну угоду, підписану між перехідною владою Судану і деякими повстанськими угрупованнями в кінці 2020 року.



Спільні миротворчі сили ООН і Африканського союзу припинили патрулювання 1 січня перед виведенням своїх військ, а суданські національні сили зобов'язалися убезпечити Дарфур замість них.



Нагадаємо:



У 2003 році в Дарфурі спалахнув конфлікт між повстанцями і армією Судану, в ході якого загинули близько 300 тисяч чоловік, а 2,5 млн людей були змушені тікати. Це сталося після того, як населення регіону заявило про своє право брати участь в ухваленні рішень і розподілі бюджету.

Після того, як в квітні 2019 року в результаті масових протестів був повалений авторитарний глава Судану Омар аль-Башир, стали можливі мирні перемовини.

У 2020 році уряд Судану уклав мирну угоду з Суданським революційним фронтом (СРФ), альянсом повстанських угруповань з регіонів Дарфур, Південний Кордофан і Блакитний Ніл.