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Фургон упав у річку в Пакистані, семеро загиблих
|Суспільство | 07-06-2021, 09:13
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|Семеро людей загинули і троє отримали поранення внаслідок падіння мінівена з гірської дороги в річку Сирен на північному заході Пакистану.
Джерело: представник служби порятунку Пакистану Ахмед Файзі в AP
Деталі: Фургон впав в районі Мансехра в провінції Хайбер-Пахтунхва. За словами Файзі, падіння вірогідно відбулося, бо фургон набирав швидкість і різко повернув, не сповільнюючись.
Виявили тіла двох жінок, хлопчика і чотирьох чоловіків, а троє поранених дітей госпіталізували в лікарню міста Пхулра.
AP пише, що ДТП зі смертельними наслідками - звичне явище в Пакистані через погану дорожню інфраструктуру та недотримання правил дорожнього руху і стандартів безпеки. Минулого тижня пасажирський автобус впав в річку Джелум недалеко від Музаффарабада, столиці Кашміру, контрольованого Пакистаном, в результаті чого 10 людей загинули і 15 отримали поранення.
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