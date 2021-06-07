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Два експреси зіштовхнулися в Пакистані

Суспільство | 07-06-2021, 09:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 132 132    
Два експреси зіткнулися на півдні Пакистану вранці в понеділок, в результаті чого загинули щонайменше 25 пасажирів.

Джерело: AP

Деталі: Спершу зійшов з рейок потяг "Міллат Експрес". У його уламках застрягли від 15 до 20 пасажирів, і влада намагалася організувати важку техніку для порятунку. Рятувальники і сільські жителі намагалися витягнути поранених і загиблих.

Незабаром після того, як "Міллат Експрес" зійшов з рейок, у нього врізався потяг "Сер Сайед Експрес".

Деякі з поранених пасажирів знаходилися в критичному стані.

Нагадаємо: На північному заході Пакистану внаслідок падіння мінівена з гірської дороги в річку Сирен семеро людей загинули і троє отримали поранення.
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