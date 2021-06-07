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На Перемишлянщині судитимуть чоловіка, який понад 15 разів за пів року вчинив домашнє насильство над своєю матір’ю

Суспільство | 07-06-2021, 09:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    

Пустомитівською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 49-річного жителя с.Іванівка (Перемишлянський район), якого обвинувачують у невиконанні обмежувальних заходів та домашньому насильстві (ст. 390-1 та ст.126-1 КК України).

Встановлено, що чоловік з кінця листопада минулого року до середини травня цього року понад 15 разів скоював психологічне насильство (ображав та всіляко принижував) над своєю 74-річною матір’ю, за що винуватця неодноразово притягували до адміністративної відповідальності: громадські роботи та штрафи. Крім цього, він у квітні отримав обмежувальний припис, відповідно до якого йому було заборонено наближатися до матері та спілкуватися з нею без її згоди аж до середини липня. Проте це не вберегло жінку від нападів сина – навіть місяця не минуло, як він порушив судову заборону і взявся за старе, за що знову був покараний громадськими роботами.

Враховуючи систематичність вчинення домашнього насильства, порушення заборонного припису та те, що обвинувачений не стає на шлях виправлення, прокурори звернулися до суду, вимагаючи справедливого покарання для домашнього насильника.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП №3 Львівського РУП ГУ НП у Львівській області.

Максимальне покарання, яке загрожує обвинуваченому, - два роки позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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