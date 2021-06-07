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Хто не застосовує РРО?
|Суспільство | 07-06-2021, 14:59
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахунки виключно в безготівковій формі шляхом перерахування коштів за товар чи послугу банківським переказом на розрахунковий рахунок продавця через установу банку чи внесення готівки через касу банку, не зобов'язані застосовувати РРО.
Також, платники єдиного податку фізичні особи підприємці першої групи, які здійснюють діяльність з торгівлі на ринках, надання побутових послуг виключно населенню, а також фізичні особи, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства, як сьогодні, так і надалі, мають право не застосовувати РРО.
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