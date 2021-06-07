Майже 495 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за землю Суспільство | 07-06-2021, 15:01 0 77



До місцевого бюджету Львівщини надійшло по платі за землю з початку 2021 року майже 495 млн грн, що складає 109,5 відс індикативу (452,2 млн гривень). У порівняні з січнем - травнем 2020 року (367,1 млн грн) надходження збільшилися на 85,1 млн гривень.