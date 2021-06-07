Прокурори добилися розгляду справи щодо знесення самобуду на вул.Під Голоском Суспільство | 07-06-2021, 15:28 0 71



Восьмим апеляційним адміністративним судом задоволено скаргу Львівської обласної прокуратури та скасовано ухвалу суду першої інстанції щодо відмови цим судом розглядати позов прокуратури до однієї з будівельних компаній Львова про знесення самочинно збудованого об`єкта на земельній ділянці комунальної власності.



Так, прокурори звернулися до суду з проханням знести самочинно збудований об`єкт на земельній ділянці комунальної власності площею 0,45 га на вул.Під Голоском у Львові з компенсацією витрат, пов`язаних зі знесенням цього об`єкта за рахунок забудовника. Проте суд першої інстанції позовну заяву повернув, оскільки, на його думку, були відсутні підстави для такого звернення, що і стало причиною подачі скарги у апеляцію.



Відтак, апеляційний суд погодився, що у спірному випадку наявний як державний, так і суспільний інтерес і звернення прокурора до суду спрямоване на задоволення суспільної потреби у відновленні законності щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури