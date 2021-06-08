Незаконне придбання, зберігання та перевезення дорогоцінного бурштину – чоловіку винесено вирок Суспільство | 07-06-2021, 17:33 0 164





Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 61-річного жителя Жидачева (Стрийський район) за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами (ч.1 ст.240-1 КК України).



Встановлено, що у березні поточного року при поглибленому огляді автомобіля обвинуваченого на пункті-пропуску «Шегині-Медика», було виявлено каміння бурштину вагою понад 250 г, яке він намагався перевезти через кордон України.



З огляду на те, що фігурант визнав свою вину, прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.



Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у виді штрафу на суму 51 тис грн.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури