|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Незаконне придбання, зберігання та перевезення дорогоцінного бурштину – чоловіку винесено вирок
|Суспільство | 07-06-2021, 17:33
| 0 164
|
Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 61-річного жителя Жидачева (Стрийський район) за фактом незаконного придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність якого не підтверджується відповідними документами (ч.1 ст.240-1 КК України).
Встановлено, що у березні поточного року при поглибленому огляді автомобіля обвинуваченого на пункті-пропуску «Шегині-Медика», було виявлено каміння бурштину вагою понад 250 г, яке він намагався перевезти через кордон України.
З огляду на те, що фігурант визнав свою вину, прокурорами з підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.
Суд затвердив угоду і призначив засудженому покарання у виді штрафу на суму 51 тис грн.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Майже 150 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки...
|08-06-2021, 12:31
| >>>
|До уваги платників! Скористайтеся можливістю скасування штрафних санкцій та пені...
|08-06-2021, 11:32
| >>>
|Обікрав квартиру на 250 тис грн: судитимуть львів’янина...
|08-06-2021, 09:15
| >>>
|Окупанти стріляли біля Лебединського й Луганського, без втрат...
|08-06-2021, 09:14
| >>>
|Рівень вуглекислого газу на 50% вище, ніж індустріальні часи — дослідження...
|08-06-2021, 09:12
| >>>
|Ще одного перевізника, який нелегально переправляли людей з тимчасово окупованої території України затримали на Харківщині...
|07-06-2021, 17:38
| >>>
|На Львівщині ініціювали пілотний проєкт кредитування інвестиційного бізнесу під 0%...
|07-06-2021, 17:36
| >>>
|