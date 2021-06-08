На Львівщині ініціювали пілотний проєкт кредитування інвестиційного бізнесу під 0% Суспільство | 07-06-2021, 17:36 0 163

7 червня заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод, голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон та уповноважена особа Валерій Майборода підписали Меморандум про співпрацю й взаємодію між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою та Фондом розвитку підприємництва.





Документ передбачає координацію спільних дій щодо забезпечення фінансових ресурсів для мікро, малого та середнього бізнесу Львівської області коштом зниження рівня відсоткової ставки кредитів на інвестиційні цілі.



Йдеться про перспективу кредитування бізнесу під 0%, шляхом додаткової компенсації кредитних ставок з обласного бюджету. Можливість зниження ставок кредитів для бізнесу з'явилася в межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», яка реалізується Фондом розвитку підприємництва разом з 30 банками-партнерами. Такий механізм дає можливість українському бізнесу залучати кредитні кошти на інвестиційні цілі під 5-7-9% річних з умовою створення нових робочих місць, а також під 3% річних на поповнення обігових коштів.



Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод нагадав, що в області реалізовується декілька програм, які передбачають кредитування підприємництва. Це кредити для сільськогосподарських виробників, для втілення інноваційних ідей тощо.





"Підписанням Меморандуму ми запускаємо реалізацію пілотного проєкту з кредитування бізнесу зареєстрованого на території Львівщини, шляхом залучення коштів з обласного бюджету. На це з основного фонду обласного бюджету до кінця року передбачено 3 мільйони гривень. Компенсовуючи кошти на рівні області ми зможемо ще більше здешевити державні кредити "5-7-9", - наголосив він.





Юрій Холод також пояснив, що відповідні зміни до Програми конкурентоспроможності області готує департамент економіки ЛОДА. Їх на найближчому сесійному засіданні мають розглянути депутати Львівської обласної ради.





Сторони, які підписали Меморандум, домовились узгоджувати дії спрямовані на пошук можливостей здешевлення кредитів для мікро, малого та середнього бізнесу, проводити спільні робочі зустрічі, запрошувати експертів з метою пошуку спільного розв'язання проблемних питань, надавати інформаційну підтримку ініціативі.





"Підтримка бізнесу від держави та області справді є вагомим і фінансовим, і емоційним фактором. Міцний середній клас – це не тільки добрий інвестиційний клімат та розвиток економіки, а запорука демократії. Для нас це дуже важливо", - підсумував Юрій Холод.