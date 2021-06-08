Ще одного перевізника, який нелегально переправляли людей з тимчасово окупованої території України затримали на Харківщині Суспільство | 07-06-2021, 17:38 0 240



Прикордонники Харківського загону спільно зі співробітниками УСБУ у Харківської області блокували незаконні пасажирські перевезення із тимчасово окупованих територій України на підконтрольну українській владі територію.



Громадянин України, порушуючи вимоги чинного українського законодавства, здійснював пасажирські перевезення з України через територію РФ до тимчасово окупованих територій України та зворотно, відповідальність за що передбачена ст. 332-2 КК України.



Учора, реалізовуючи наявні дані, спільною міжвідомчою групою у складі оперативників Харківського прикордонного загону та співробітників УСБУ у Харківської області, на в’їзді до м. Харків було зупинено автомобіль марки «WOLKSVAGEN TRANSPORTER». Автомобілем керував громадянин України, 1988 року народження, також в авто перебувало 8 пасажирів. Під час опитування пасажирів було встановлено, що всі вони 5 червня 2021 року незаконно перетнули державний кордон через закритий пункт пропуску «Маринівка».



Наразі, за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, громадян притягнуто до адміністративної відповідальність. Тривають невідкладні слідчі дії.



Варто зазначити, що нещодавно на Харківщині затримали порушників-перевізників, які нелегально переправляли людей та товари і платили «податки і збори» до «бюджету» російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій частині Донеччини. «Нелегальний бізнес організував громадянин України, який разом зі спільниками, порушуючи вимоги чинного законодавства України, здійснював пасажиро-вантажні перевезення з України через територію РФ до тимчасово окупованих територій України та зворотно. При цьому, перетинали порушники кордон в закритому пункті пропуску «Новоазовськ». Організатору цієї схеми оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.