Окупанти стріляли біля Лебединського й Луганського, без втрат Суспільство | 08-06-2021, 09:14 0 96 7 червня на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ – біля Лебединського та Луганського.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема, біля Лебединського найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.



Окрім того, 8 червня також було два порушення "тиші" з боку окупантів. Поблизу Новгородського противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Втрат серед військових ЗСУ, як повідомляється, немає.