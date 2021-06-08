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Окупанти стріляли біля Лебединського й Луганського, без втрат
|Суспільство | 08-06-2021, 09:14
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|7 червня на Донбасі було два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ – біля Лебединського та Луганського.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, біля Лебединського найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Окрім того, 8 червня також було два порушення "тиші" з боку окупантів. Поблизу Новгородського противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військових ЗСУ, як повідомляється, немає.
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