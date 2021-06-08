Обікрав квартиру на 250 тис грн: судитимуть львів’янина Суспільство | 08-06-2021, 09:15 0 152



За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річного львів’янина, якого обвинувачують у вчинені крадіжки, поєднаної із проникненням у житло (ч.3 ст.185 КК України).



Встановлено, що наприкінці квітня поточного року обвинувачений за допомогою відмички відкрив замок вхідних дверей та проник у квартину, що знаходиться на вулиці В. Великого у місті Львові. Звідти він викрав гроші, ювелірні вироби, коштовності, завдавши власникам матеріальну шкоду на загальну суму 250 тис грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури