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Обікрав квартиру на 250 тис грн: судитимуть львів’янина
|Суспільство | 08-06-2021, 09:15
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За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річного львів’янина, якого обвинувачують у вчинені крадіжки, поєднаної із проникненням у житло (ч.3 ст.185 КК України).
Встановлено, що наприкінці квітня поточного року обвинувачений за допомогою відмички відкрив замок вхідних дверей та проник у квартину, що знаходиться на вулиці В. Великого у місті Львові. Звідти він викрав гроші, ювелірні вироби, коштовності, завдавши власникам матеріальну шкоду на загальну суму 250 тис грн.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 3 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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