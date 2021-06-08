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До уваги платників! Скористайтеся можливістю скасування штрафних санкцій та пені
|Суспільство | 08-06-2021, 11:32
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує платникам, що вони можуть скористатися можливістю скасування штрафних санкцій та пені.
Для цього платнику необхідно:
написати до контролюючого органу заяву;
сплатити до 10 червня 2021 року основну суму податкового боргу;
не допускати виникнення нових податкових боргів з поточних зобов’язань.
За умови виконання платником перелічених умов, штрафні санкції і пеня, що залишилися несплаченими, будуть скасовані у порядку визначеному для списання безнадійного податкового боргу.
Подати до податкової служби заяву платник податків може скориставшись послугами Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua).
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