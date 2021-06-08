Майже 150 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Суспільство | 08-06-2021, 12:31 0 23

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що до бюджету Львівщини по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень - травень 2021 року надійшло 149,8 млн грн, що складає 120,6 відс індикативу (124,2 млн гривень). У порівняні з січнем - травнем 2020 року ( 95,6 млн грн) надходження збільшилися на 54,2 млн гривень.



