В "Охматдиті" відкрили другу відремонтовану благодійниками палату Суспільство | 08-06-2021, 13:16 0 197



З 8 червня у хірургічному відділенні Львівської Обласної Дитячої Клінічної Лікарні "Охматдит" відкрилася ще одна палата покращеного комфорту. Ремонтні роботи в лікарняній палаті для дітей розпочалися на початку травня. Витрати на будівельні матеріали, облаштування кімнати, меблі, постіль сягнули у понад 200 тисяч гривень. Всі витрати оплатила благодійниця Наталія Блажко.





"Тепер дітям буде комфортно і це сприятиме скорішому одужанню", - наголосила меценатка. Наталія зазначає, що й раніше хотіла зробити щось корисне для медичного закладу де лікували і її дитину. Тому як тільки дізналася про благодійну ініціативу то одразу ж долучилася до ремонту у відділенні.

Усі відремонтовані палати будуть безплатними для пацієнтів закладу. На цьому акцентує директорка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит" Олександра Бурда. Вона розповіла, що першу палату відремонтували за кошти депутатки Львівської обласної ради Тетяни Бей, яка входить в опікунську раду "Охматдиту" та особисто комунікує з меценатами, постачальниками, дизайнерами й будівельниками.



"Все більше охочих долучаються до ініціативи та погоджуються ремонтувати палати для дітей. Під наглядом опікунської ради ведуться роботи ще у двох кімнатах відділення хірургії", - повідомила Олександра Бурда.





Заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод відвідав лікарню, яка є комунальним підприємством обласної ради та оглянувши відремонтовані палати відзначив, що така благодійна допомога має стати "вірусною". Кожен, хто має таку можливість, може інвестувати кошти в створення гідних умов для наших дітей і показати приклад. Це справді вияв доброти.





"Я вдячний за важливу справу колективу лікарні, організаторам Андріані Мальській, Тетяні Бей, Наталії Блажко та іншим. Спостерігати, як народжуються добрі традиції – дуже круто. Знаю, що невелика черга вже стоїть на ремонти наступних палат. Я й сам записався і розповідаю своїм друзям про таку можливість зробити добру справу для дітей Львівщини"- сказав Юрій Холод.