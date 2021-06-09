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За втручання прокуратури територіальній громаді Львова повернуть приміщення вартістю понад 1 млн грн у районі Підзамче

Суспільство | 08-06-2021, 14:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    

Господарський суд Львівської області задоволив позов Львівської обласної прокуратури до ТзОВ з смт. Брюховичі щодо витребування нежитлових приміщень з незаконного володіння та скасування державної реєстрації права власності на них.

Прокуратурою встановлено, що приміщення площею 189,5 кв м вартістю понад 1 млн грн на вул. Заводській у Львові перейшло у січні 2019 року з комунальної власності міста у власність товариства незаконно, тобто без відповідного рішення Львівської міськради на вилучення його з власності територіальної громади.

Відтак, суд погодився з принциповою позицією прокуратури, визнав недійсним свідоцтво та скасував державну реєстрацію права власності на цей об’єкт.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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