За втручання прокуратури територіальній громаді Львова повернуть приміщення вартістю понад 1 млн грн у районі Підзамче Суспільство | 08-06-2021, 14:16 0 143

Господарський суд Львівської області задоволив позов Львівської обласної прокуратури до ТзОВ з смт. Брюховичі щодо витребування нежитлових приміщень з незаконного володіння та скасування державної реєстрації права власності на них.



Прокуратурою встановлено, що приміщення площею 189,5 кв м вартістю понад 1 млн грн на вул. Заводській у Львові перейшло у січні 2019 року з комунальної власності міста у власність товариства незаконно, тобто без відповідного рішення Львівської міськради на вилучення його з власності територіальної громади.



Відтак, суд погодився з принциповою позицією прокуратури, визнав недійсним свідоцтво та скасував державну реєстрацію права власності на цей об’єкт.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури