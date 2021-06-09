Прийом документів на добір в окружні прокуратури продовжено до 18 червня Суспільство | 08-06-2021, 14:51 0 126

Кадрове перезавантаження органів прокуратури триває – ще більше кандидатів зможуть взяти участь у доборі на 504 вакантних посади прокурорів в окружних прокуратурах, а також спеціалізованих прокуратурах у військовій та оборонній сфері (на правах окружних).

Оскільки підготовка пакету документів займає багато часу, наказом Генерального прокурора продовжено строки їх подачі до 18 червня 2021 року включно. Заявки приймаються в паперовій та електронній формі на адреси: 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15 або dobir1_okr@gp.gov.ua

У команді прокуратури чекають професійних та чесних юристів, нові обличчя, які прагнуть змін та готові зробити власний внесок у якісне перетворення органів кримінальної юстиції.

Процес добору кандидатів є аналогічним до атестації прокурорів та складається з кількох етапів. В першу чергу всі кандидати складатимуть тест на знання законодавства. Після цього ті, хто набрав необхідну кількість балів, будуть допущені до другого етапу добору – тестування на загальні здібності. Третій етап – співбесіда, яка включає в себе виконання практичного завдання та перевірку на доброчесність.

Майбутні прокурори повинні бути громадянами України, мати юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше двох років та бездоганну репутацію.

Детальніше тут: https://bit.ly/35cC8Bv