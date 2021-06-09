Майже 7,5 млрд грн податків та зборів надійшло до Державного бюджету України від платників податків Львівщини Суспільство | 08-06-2021, 16:45 0 132



Про надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до Державного бюджету України розповів Ігор Комендат, начальник Головного управління ДПС у Львівській області: «До Державного бюджету України з початку року платники податків Львівщини сплатили майже 7,5 млрд грн податків та платежів, що на 30 відсотків або 1, 7 млрд грн більше у порівнянні з минулим роком.



Надходження зросли по більшості бюджетоформуючих податків, окрім акцизного податку з вироблених в Україні товарів. По податку на додану вартість надійшло 2,7 млрд грн, що на 580 млн грн, або на 27,3 відс більше, по податку на прибуток – 1,8 млрд грн, що на 333 млн грн або на 23 відс більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



По ПДФО надійшло до бюджету понад 1,5 млрд грн, а військового збору майже 468 млн грн, що відповідно на 26 та 22 відс більше минулорічних показників.



До Держбюджету поступило понад 871 млн грн рентних платежів, що на 90 відс більше та єдиного соціального внеску 6,4 млрд грн, що на 24 відс більше ніж за цей період минулого року».







