ВПРОДОВЖ ТИЖНЯ 20 ГРОМАДЯН НАМАГАЛИСЬ ПОТРАПИТИ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ БЕЗ ПЛР-ТЕСТІВ Суспільство | 08-06-2021, 16:48 0 136



20 спроб потрапити на територію України з порушенням протиепідемічних заходів зафіксували впродовж минулого тижня прикордонники Мукачівського прикордонного загону



Хабарі, замість довідок про проходження ПЛР-тестування, під час перетину кордону запропонували 17 громадян, ще троє надали для перевірки підроблені тести. Загальна сума запропонованих хабарів склала 2800 гривень, 22 000 форинтів, 80 євро та 1700 чеських крон. В усіх випадках на протизаконні пропозиції подорожуючих, прикордонники, засвідчивши нульову толерантність до хабарів, відповіли категоричною відмовою.



Про виявлення ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону