НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ГРОМАДЯНИНА ЧЕХІЇ, ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ПОТРАПИТИ В УКРАЇНУ ЗА ЧУЖИМ ПАСПОРТОМ Суспільство | 08-06-2021, 16:50 0 126

Цієї ночі в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону виявили 56-річного громадянина Чехії, який намагався в’їхати в Україну за чужим паспортним документом.



Іноземець прибув у пункт пропуску автомобілем марки «Рено» близько другої години ночі. Під час паспортного контролю прикордонники одразу виявили невідповідність документа пред’явникові. Громадянин Чехії намагався переконати прикордонників, що документ належить йому, втім, через деякий час чоловіку довелось зізнатися, що, збираючись у закордонну поїздку він помилково взяв паспорт молодшого брата.



Неуважному чеху у в’їзді на територію України прикордонники, які ефективно захищають український кордон, відмовили.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону