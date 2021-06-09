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На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
|Суспільство | 09-06-2021, 01:17
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|У місті Генічеськ Херсонської області стартувала вакцинація від коронавірусу для жителів окупованого Криму.
Джерело: Херсонська ОДА
Дослівно: "Вже 2 особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м. Генічеськ".
Деталі: Наразі МОЗ для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрило записи на щеплення проти COVID-19 через портал "Дія".
На Херсонщині з цією метою діє 6 пунктів, де планується щеплення вакциною CoronaVac.
Зокрема, пункти розташовані:
КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського";
КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;
КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1;
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.
Нагадаємо:
48 161 людину було щеплено проти COVID-19 у понеділок 7 червня: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу – 5 024 людини.
Загалом проведено 1 436 285 щеплень проти коронавірусної хвороби.
Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 653 525 людей.
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