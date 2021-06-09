Доба на Донбасі: бойовики 6 разів "зривали" тишу Суспільство | 09-06-2021, 08:51 0 123 За добу 8 червня в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню, з початку доби 9 червня – один раз зривали "тишу".





Джерело: Ранкове зведення штабу ООС



Деталі: Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл позицій ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Станом на 7 годину ранку, 9 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.





Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.