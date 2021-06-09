Директора львівського підприємства судитимуть за привласнення понад пів мільйона гривень на реконструкції сміттєзвалища у Великих Мостах Суспільство | 09-06-2021, 11:01 0 85

Червоноградською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо 29-річного директора одного з львівських підприємств, якого обвинувачують у заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України).



Як ми інформували раніше (https://bit.ly/3w7fkyM), у грудні 2017 року керівник підприємства-підрядника, яке виконувало реконструкція сміттєзвалища у м. Великі Мости (Червоноградський район), вносив в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, зокрема, щодо обсягу проведених робіт.



Як наслідок, обвинувачений заволодів бюджетними коштами на суму понад 500 тис грн.



Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області.



Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури