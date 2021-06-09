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Понад 6 млрд грн надійшло до бюджетів Львівської області єдиного внеску

Суспільство | 09-06-2021, 12:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    


Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що протягом січня - травня поточного року до бюджету області забезпечено надходження єдиного внеску в сумі 6 473,2 млн гривень. Приріст надходжень єдиного внеску у січні - травні п.р. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 123,9 відс, або на 1 246,8 млн грн більше.

Через єдиний рахунок, з початку року перераховано до бюджету єдиного внеску в сумі 3,4 млн гривень.
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