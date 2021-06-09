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У громадах Львівщини запрацюють осередки «Будинку воїна»

Суспільство | 09-06-2021, 12:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    

Ідею створення ветеранського громадського простору на Бродівщині 8 червня обговорили голова комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій Львівської обласної ради Микола Іщук директор комунального закладу Львівської обласної ради Будинок воїна Олег Височанський разом з ветеранами та військовими з Бродівщини.
Представники громадської організації "Варта Руху" майор Анатолій Гуляйгродський капітан Андрій Зазуляк голова Бродівської спілки ветеранів АТО Ігор Гордій прибули до львівського Будинку воїна, щоб визначити основні завдання щодо створення схожого осередку у своїй громаді.
"Ветеранські простори повинні відігравати ключову роль у соціальному захисті учасників російсько-української війни", – зазначив голова комісії соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій Микола Іщук. Він запевнив у всебічній підтримці такої ініціативи та сприянні від Львівської обласної ради.
Надати приміщення для ветеранських просторів вже зголосилися Червоноградська та Бродівська громади.
Основні завдання, які ставлять перед собою представники територіальних громад - це соціально-психологічна підтримка ветеранів АТО-ООС, створення музеїв сучасності, збір цінних експонатів та фактів про російсько-українську війну, патріотичне виховання молоді.
Створення мережі таких осередків в області допоможе згуртувати ветеранські організації, комплексно розв'язувати проблеми, які є спільними для людей з різних районів, а головне - підвищити якість надання соціальних послуг військовим та їхнім родичам.
«Ініціатива відкриття таких осередків має йти від мешканців громад. А вже координацією діяльності в перспективі буде займатися колектив комунального закладу обласної ради «Будинок воїна» - пояснив директор комунального закладу Олег Височанський.
Депутат обласної ради Микола Іщук зазначив, що у майбутньому фінансування для підтримки такої мережі частково можна залучити із трьох наявних обласних програм, які спрямовані на соціальний захист населення.
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