Жовківська окружна прокуратура вимагає повернути громаді земельну ділянку, вартістю понад 20 млн грн Суспільство | 09-06-2021, 14:30 0 130

За позовом Жовківської окружної прокуратури відкрито провадження у справі про повернення землі площею майже 18 га та вартістю понад 20 млн грн.

У жовтні 2019 року Добросинська сільська рада (Жовківський район) передала в оренду юридичній особі земельну ділянку в с. Добросин, призначену для будівництва та обслуговування сонячної електростанції. Однак орендар не виконував вимог договору: не сплачував орендну плати, що і стало причиною для втручання прокуратури.

Відтак, прокурори вимагатимуть в суді не лише повернути землю у власність громади, а й стягнути заборгованість з орендної плати та пені в сумі понад 0,5 млн грн та розірвати договір оренди.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури