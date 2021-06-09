ПРАВООХОРОНЦІ ЛІКВІДУВАЛИ КАНАЛ НЕЗАКОННОЇ МІГРАЦІЇ ВИХІДЦІВ З АЗІЇ Суспільство | 09-06-2021, 15:37 0 68 https://youtu.be/LJv7Oso0jtk







Проведені обшуки за 9 адресами фігурантів кримінального провадження у Києві, Чернівцях та населених пунктах Тячівського та Хустського районів Закарпаття.



Санкціоновані обшуки відбулися в рамках кримінального провадження за статтею 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Провадження було відкрите за матеріалами Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.



Правоохоронці з’ясували, що організатори каналу налагодили нелегальний транзит через Україну в ЄС вихідців з країн Азії. За переміщення кожного нелегала переправники брали від 3 до 6 тисяч доларів США. Оперативники Держприкордонслужби встановили, що з листопада 2020 року цим каналом організатори намагалися нелегально переправити в Угорщину та Румунію понад два десятки незаконних мігрантів, які прибували в Україну, як студенти. Сім груп нелегалів затримали прикордонники Мукачівського загону.



Під час слідства вдалось встановити адреси перебування та проживання учасників злочинного угруповання, які організували канал незаконного переправлення через державний кордон нелегальних мігрантів з Азії до країн Європейського Союзу. Санкціоновані обшуки відбулися сьогодні вранці. Їх, за силової підтримки підрозділу оперативного реагування Держприкордонслужби «Дозор», проводила міжвідомча група співробітників Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатські області, та співробітників СВ СБУ в Закарпатські області. Слідчо-оперативні заходи проходили під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.



У ході обшуків було виявлено та вилучено докази протиправної діяльності фігурантів: електронні носії інформації, радіостанції, блокнот із чорновими записами підозрюваних, мобільні телефони та значні суми грошових коштів у різній валюті. Також виявлено документи та запрошення на навчання громадян Афганістану, пакети з невідомою речовиною темного кольору.



Наразі двом фігурантам кримінальної справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2. ст. 332 ККУ. Тривають невідкладні слідчі дії.



У разі доведення вини підозрюваних, їм загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону