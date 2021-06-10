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«Якщо не моя, то нічия» - суд виніс вирок львів’янину, який 17 разів ударив викруткою свою кохану
|Суспільство | 10-06-2021, 09:24
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 50-річного львів’янина, якого обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 КК України).
Встановлено, що у квітні минулого року близько опівночі, на вулиці Демнянській (місто Львів) між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт з приводу їхніх відносин. Тоді обвинувачений вихопив з рук жінки викрутку та 17 разів ударив нею потерпілу у грудну клітку та живіт.
На крики жінки вийшли небайдужі перехожі та мешканці прилеглого будинку, відтак засуджений не довів свій задум до кінця, а втік з місця події.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді 7 років 8 місяців позбавлення волі.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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