«Якщо не моя, то нічия» - суд виніс вирок львів’янину, який 17 разів ударив викруткою свою кохану Суспільство | 10-06-2021, 09:24 0 279

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше судимого 50-річного львів’янина, якого обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство (ч.2 ст.15 – ч.1 ст.115 КК України).



Встановлено, що у квітні минулого року близько опівночі, на вулиці Демнянській (місто Львів) між чоловіком та його співмешканкою виник конфлікт з приводу їхніх відносин. Тоді обвинувачений вихопив з рук жінки викрутку та 17 разів ударив нею потерпілу у грудну клітку та живіт.



На крики жінки вийшли небайдужі перехожі та мешканці прилеглого будинку, відтак засуджений не довів свій задум до кінця, а втік з місця події.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді 7 років 8 місяців позбавлення волі.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури